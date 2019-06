Kommunalpolitik : Streiche CDU, setze Freie Wähler in Trier-Land

Die vom Gemeinde- und Städtebund für langjährige kommunalpolitische Tätigkeit geehrten Ratsmitglieder aus der Verbandsgemeinde Trier-Land. Foto: Albert Follmann

Trier Die Beigeordneten Matthias Daleiden und Gerd Schwarz spiegeln die neuen Mehrheitsverhältnisse in Trier-Land wider.

Die neuen politischen Machtverhältnisse in der Verbandsgemeinde Trier-Land mit schwächelnder CDU und stärker gewordenen Freien Wählern (FW) zeigen sich nun auch in der Besetzung der Beigeordnetenposten. In der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats am Mittwochabend sind gleich zwei Freie zu Beigeordneten gewählt worden: Matthias Daleiden (Trierweiler) und Gerd Schwarz (Zemmer). Edgar Schmitt (SPD) aus Zemmer ist der Dritte im Bunde. Er war schon in der abgelaufenen Legislaturperiode Beigeordneter.

Die CDU, die bei der Kommunalwahl drei Sitze verlor (hat jetzt zehn) und zuletzt mit Oswald Disch und Josefa Feltes zwei Beigeordnete stellte, geht leer aus. Die Christdemokraten verzichteten allerdings auch darauf, für die geheime Beigeordnetenwahl im VG-Rat einen Gegenkandidaten aufzustellen.

Meinung Freie drehen Spieß um Foto: TV/klaus kimmling Dass die Freien Wähler nach zwei gewonnen Wahlen in Trier-Land – der Bürgermeisterwahl und der Kommunalwahl – den Spieß umdrehen und der CDU zeigen würden, was eine Harke ist, war zu erwarten. Man ist nun stärkste politische Kraft und hat mit dem neuen Partner SPD die Mehrheit im Rat. Die Freien verdanken ihre Erfolge auch der Schwäche der CDU. Die hat sich selbst zerlegt durch ein zerstrittenes Führungspersonal, das seine Befindlichkeiten über das Parteiwohl gestellt hat. Die Abstrafung folgte auf dem Fuße – viele CDU-nahe Wähler sind zu den Freien Wählern oder den Grünen übergelaufen. Dass die Freien mit Gerd Schwarz einen Beigeordneten nominiert haben, der nicht dem Verbandsgemeinderat angehört und auch sonst kein Ratsmandat hat, ist außergewöhnlich. Vor allem deshalb, weil es in der Fraktion potentielle Kandidaten gäbe, die sich wohl auch gerne mit dem Amt schmücken würden. Offenbar suchte Bürgermeister Holstein jemanden, der frei jeglicher Parteiquerelen ist und den Blick von außen auf die Dinge hat. a.follmann@volksfreund.de

Als ersten Beigeordneten wählte das Gremium Matthias Daleiden. Für den langjährigen Ortsbürgermeister von Trierweiler ist das Beigeordnetenamt nicht neu. Als der frühere VG-Bürgermeister Bernhard Kaster zum Bundestagsabgeordneten gewählt wurde, leitete er als dessen Stellvertreter acht Monate lang die Verwaltung. Daleiden erhielt 31 Ja-Stimmen, vier Ratsmitglieder votierten mit Nein.

Edgar Schmitt erhielt bei seiner Wahl 22 Ja- und zwölf Nein-Stimmen (bei einer Enthaltung), Gerd Schwarz kam auf 23 Ja- und zwölf Nein-Stimmen. Schwarz gehört nicht dem Verbandsgemeinderat an und auch sonst keinem Rat. Doch der 66-Jährige verfügt über eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung. Er war stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler Trier-Land, Beigeordneter in Zemmer und stellvertretender Ortsvorsteher in Zemmer-Daufenbach.

Bürgermeister Michael Holstein ernannte und vereidigte die Beigeordneten. Darüber hinaus verabschiedete er ausgeschiedene Ratsmitglieder, dankte ihnen für ihr Engagement und überreichte Weinpräsente. Ferner überreichte Holstein Dankurkunden des Gemeinde- und Städtebundes an Rüdiger Artz (für 20 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit), Josefa Feltes, Winfried Bindges, Jürgen Tögel (25 Jahre), Reinhold Kiemen (28 Jahre), Edgar Schmitt, Melitta Wallenborn, Bernhard Hoffmann und Medard Roth (30 Jahre) sowie Matthias Daleiden und Oswald Disch (35 Jahre). Holstein selbst erhielt eine Urkunde für 20-jähriges Wirken in der Kommunalpolitik.

Bürgermeister Michael Holstein (Zweiter von links) mit den neuen Beigeordneten (von links) Gerhard Schwarz, Matthias Daleiden und Edgar Schmitt. Foto: Albert Follmann