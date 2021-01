Corona-Regeln : Landesweiter Kontrolltag zur Maskenpflicht: Polizei stellt in der Region Trier 189 Verstöße fest

Gemeinsam auf Streife: In der Trierer Neustraße kontrollieren am Donnerstag Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt unter anderem die Einhaltung der verschärften Maskenpflicht in Geschäften. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Region/Trier Polizeibeamte haben am Donnerstag die Einhaltung der Maskenpflicht in Trier und in den Mittelzentren der Region kontrolliert. Sie registrierten insgesamt 189 Verstöße. In den meisten Fällen trugen die Betroffenen keine medizinischen Masken.

In Rheinland-Pfalz gilt seit Montag, 25. Januar, eine neue Maskenpflicht. In Geschäften, Bussen und Zügen müssen medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, Alltagsmasken aus Stoff haben dort ausgedient. In der Region Trier halten sich die meisten Menschen an diese Bestimmungen, lautet die Bilanz des Polizeipräsidiums Trier zum landesweiten Kontrolltag am Donnerstag, 28. Januar. Die Beamten registrierten allerdings auch insgesamt 189 Verstöße gegen die aktuellen Corona-Regeln.

Mehr als 80 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen waren laut dem Trierer Präsidium zwischen 6 und 16 Uhr teilweise gemeinsam mit Kräften der kommunalen Ordnungsbehörden im Einsatz. Sie hätten insbesondere die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert. Aber auch andere Corona-Regeln wie die Einhaltung des Mindestabstandes oder die Beschränkung der Personenanzahl bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum seien überprüft worden.

Die Beamten waren schwerpunktmäßig in Trier und in den Mittelzentren der Region unterwegs. Dabei standen Einkaufsstraßen, Haltestellen und andere öffentliche Plätze und Ausflugsziele auf dem Kontrollplan. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte laut Polizei 448 Menschen. Von den registrierten 189 Verstößen entfielen 59 auf Menschen, die gegen die allgemeine Maskenpflicht verstoßen hätten. In 110 weiteren Fällen hätten die Kontrollierten in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht die vorgeschriebenen medizinischen Masken getragen.