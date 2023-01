Serie „Menschen und Motoren“ : Jens Lehnertz aus Konz ist einer von drei Männern, die es zu einem besonderen Motorradrennen zieht

Wiggert Kranenburg (rechts) und Jens Lehnertz wollen im kommenden Jahr zur „Tourist Trophy“ in den Norden fahren. Foto: Jürgen C. Braun

Trier/Konz Serie „Menschen & Motoren“: Als Teil eines Rennsport-Trios aus Trier will sich der Eifeler Jens Lehnertz im Sommer 2024 auf der Insel Isle of Man vor Schottlands Küste einen Traum erfüllen – mehrere Jahre, nachdem er seine Karriere als Profi beendet hat.

Die „Tourist Trophy“ auf der Insel Isle of Man, ausgetragen seit 1907, gilt als das älteste und gefährlichste Motorradrennen der Welt. Die Piloten der Solo-­Maschinen rasen auf einer Strecke mit rund 250 Kurven mit bis zu 300 km/h vorbei an Häusern, Steinmauern und Bürgersteigen. Etwa 40 Konkurrenten werden das Sidecar-Rennen bestreiten. Die Faszination der „Tourist Trophy“ ist trotz oder auch wegen ihrer Gefährlichkeit unvergleichlich für alle, die einmal dabei waren.

„Die Lederkombi hab’ ich noch. Aber sie passt mit Sicherheit nicht mehr“, sagt Jens Lehnertz und lacht. Der Zimmermann ist gebürtiger Eifeler, lebt seit Jahren in Konz und hat den Sidecar-Sport bis zur höchsten Perfektion betrieben. Er war Meister der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM), hat mit einem Schweizer Profi die Motorrad­weltmeister­schaft bestritten. „Irgendwann ging das nicht mehr. Zeitlich und finanziell. 2019 habe ich meine Karriere beendet“, erzählt Lehnertz. Ein riesiger Kerl, von dem man sich kaum vorstellen kann, wie er die notwendige Gelenkigkeit und Geschicklichkeit in einem Beiwagen bei Höchstgeschwindigkeit lange perfekt beherrschte.

Unter die Laufbahn hat er also einen Strich gezogen, aber die Szene hat er nie verlassen. „Man kennt sich halt. Wir sind ein kleiner Kreis von Gesinnungstätern“, sagt Eckart Rösinger. Der gebürtige Hesse, heute in Trier verwurzelt, ist das, was man einen Vollblut-Rennfahrer auf dem Motorrad nennt. Vom Piloten bis zum Teamchef. Eckart hat über Jahrzehnte nichts ausgelassen, war mit der Familie unterwegs. Kein Wunder, dass seine Tochter Dominique einen Motorrad­artisten an den Rennstrecken dieser Welt kennen und lieben gelernt hat: Wiggert Kranenburg (37) aus einem kleinen Ort in der Nähe von Amsterdam, den eine deutsche Zunge kaum aussprechen kann.