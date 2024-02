Von Volksfreund-Leser entdeckt Kurioser Radweg in Konz hört dort auf, wo er besonders wichtig wäre

Die Stadtstraßen sind manchmal kurios in Sachen Radwegführung. Mit Blick auf Trier muss man nur an den Radweg zwischen Viehmarkt und Fleischstraße denken, der zwischen den Bänken einer Bushaltestelle und dem Einstiegspunkt am Bussteig vorbeiführt. Da muss man kein Schelm sein, um zu denken, dass da ein Planer ein – sagen wir es mal freundlich – gewisses Konfliktpotenzial zwischen Buspassagieren und Radfahrern ignoriert hat. Ein Kollege hat im Übrigen vor einiger Zeit schon mal eine ganze Reihe von Radwegen mit kuriosen Enden in Trier aufbereitet. Nur im erweiterten Innenstadtbereich hat er von der Fahrradstraße in Trier-Süd bis zur Porta Nigra mehrere mehr oder weniger gefährliche Beispiele gefunden.