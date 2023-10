Weinfest vor dem Aus? Kann sich die Verbandsgemeinde Schweich das Fest der Römischen Weinstraße noch leisten?

Das Fest der Römischen Weinstraße in Schweich lockt seit vielen Jahren Menschen aus der gesamten Region an, die sich in Schweichs Mitte treffen und gemeinsam friedlich feiern. Auf zwei Bühnen unterhält Live-Musik die zahlreichen Besucher, die Weinbaugemeinden der Verbandsgemeinde (VG) präsentieren ihren Wein, es duftet nach gebrannten Mandeln und Popcorn. Nur selten tummeln sich so viele Weinköniginnen an einem Ort wie an diesem Fest.