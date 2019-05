Konz : Ein Haus für Jung und Alt

Konz Ein Projekt der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung ist die Konzer-Doktor-Wohnbrücke: ein Haus, in dem in Zukunft junge Familien und ältere Paare unter einem Dach leben sollen. Im Beisein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurde jetzt Richtfest gefeiert.

„Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft. Umso wichtiger ist, dass es Räume gibt, in denen Jung und Alt zusammenleben. Wir haben die Verantwortung, dass jüngere Menschen ihren Platz in der Gesellschaft haben. Mehrgenerationen ist etwas Wunderbares“, so Ministerpräsidentin Dreyer, die auch betonte, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum sei. In der Konzer-Doktor-Wohnbrücke werden zwölf Familien unter einem Dach leben. Die drei Etagen umfassen etwa 900 Quadratmeter barrierefreien Wohnraum. Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung investiert rund 500 000 Euro Stiftungskapital und wird mit einem Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Höhe von 1,6 Millionen Euro sowie einem Tilgungszuschuss in Höhe von rund 400 000 Euro unterstützt. Die Fertigstellung ist für April 2020 geplant. „Das ist ein tolles Projekt“, freute sich auch der Konzer Bürgermeister Joachim Weber, der die gelungene Kooperation zwischen Stiftung und Stadt hervorhob.