Konzert : Wieder einmal dem Klang der Stille lauschen

Jürgen Trunczik, Reinhard Irsch und Werner Hertz (von links) sind die Band Feeling Grooovy und begeistern ihr Publikum mit den zahlreichen Hits des US-Duos Simon & Garfunkel. Foto: Dorothee Quaré

Trier Ein Glück, dass heute zahlreiche Coverbands die Hits vergangener Jahrzehnte wieder wieder aufleben lassen. Den mit ihren Stars ge­alterten Fans bescheren sie so einige unbeschwerte Stunden froher Erinnerungen. So geschehen im Kasino am Kornmarkt in Trier, wo Feeling Grooovy die Musik Simon & Garfunkels live präsentierte.