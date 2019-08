Musik : Lautstarker Abschied von Ivan und den Kreml Krauts

Mit einem starken Auftritt verabschieden sich Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts in der Trierer Tufa von ihrem heimischen Publikum. Kleiner Trost für die Fans: Am 8. November gibt es das wirklich allerletzte Konzert der Formation als Saal-Konzert im Mergener Hof. Foto: LH

Trier Die Trierer Band löst sich auf. Zum letzten Open-Air-Konzert gastieren Musiker und Sänger in der Trierer Tufa.

In der Tufa ging die Post ab. Das auch altersmäßig bunt gemischte Publikum legte ohne lange zu fackeln los, als die ersten Töne von „Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts“ erklangen. Und dazu die markige Stimme von Bandleader Ivan Ivanovich. Polka, Punk und eine gehörige Mischung Ska waren in den zwei Stunden des pausenlosen Auftritts angesagt. Nicht unterschlagen werden darf der russische Folklore-Einschlag, mit dem die Trierer Formation ihr Publikum verzückte und so manche(n) in Tanz-Extase versetzte. Es handelte sich um eine Vorstellung im Rahmen des Tufa-Etho-Music-Festivals Creole Summer.