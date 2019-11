Veranstaltungen : Konzert und Abend-Shopping am Freitag in Schweich

Schweich Gleich zwei lohnenswerte Events gibt es am Freitagabend (29. November) in Schweich. In der Pfarrkirche St. Martin beginnt um 19.30 Uhr ein Konzert zur Eröffnung des Jubiläumsjahres der Pfarrei Schweich und zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit.

