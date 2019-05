Konzert : Jubiläum der Kreismusikschule

Trier Die Kreismusikschule Trier-Saarburg feiert ihr 50. Jubiläum. Am Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr, konzertieren die Dozenten der Kreismusikschule in der St. Paulin-Kirche in Trier. Sie präsentieren sich sowohl in neu formierten Gruppierungen als auch in regional bekannten Ensembles.

