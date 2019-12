Konzert : Kool Savas mit neuem Soloalbum in Luxemburg

Foto: Murat Aslan

Luxemburg Nach der erfolgreichen „Royal Bunker“-Tour in 2018 mit Rapper Sido begibt sich Kool Savas mit einem neuen Soloalbum „KKS“ auf Reisen. Am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr, gastiert der deutsche Rapper und Hip-Hopper im Musikklub den Atelier in Luxemburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karten sind zu 41,60 Euro unter der Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich. Foto: M Aslan Korn Minus

(red)