Kliniken machen gemeinsame Sache Kooperation mit Mutterhaus Trier soll die Geburtshilfe in Bitburg sichern

Die Diskussion über die Krankenhausreform in Deutschland beschäftigt die politischen Akteure. Sicher ist bei allem Streit: In den kommenden Jahren wird sich die Kliniklandschaft weiter verändern. Vor allem die kleineren Häuser werden es schwer haben. Das weiß auch Sebastian Spottge, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe. Die ist Träger von elf Kliniken an 16 Standorten. Auch die Kliniken in Bitburg und Gerolstein sowie das St.-Josef-Krankenhaus Hermeskeil gehören zur Gruppe. Eine Kooperation mit dem Klinikum Mutterhaus Trier soll helfen, deren Bestand langfristig zu sichern.