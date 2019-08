Trier/Saarburg Nicht jeder Patient muss in Trier behandelt werden. Um besser den passenden Behandlungsort zu finden, haben das Brüderkrankenhaus und das Kreiskrankenhaus eine Kooperation besiegelt.

Die beiden großen Krankenhäuser in Trier sind so spezialisiert, dass viele Patienten in Kliniken mit Grundversorgungsauftrag mindestens ebenso gut aufgehoben sind.