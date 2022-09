Kultur : Für Kinder und Jugendliche: Landesweites Theaterfestival startet heute in Trier

Trier Sieben Theaterproduktionen aus Rheinland-Pfalz und Hessen - für Kinder und Jugendliche - werden ab heute an drei Orten in Trier gezeigt. Und Theatermacherinnen und Theatermacher tauschen sich aus. Warum das Festival „Kopfüber“ wichtig ist.

Ein Brief – damit hat alles angefangen. Oder aufgehört. Wie man es nimmt. Nun ist Jonas in der Schule, um diesen Brief wiederzufinden. Genau dort, wo er zur Schule gegangen ist und darauf gehofft hat, dass Jessica ihn bemerkt. So wird das Klassenzimmerstück von Karen Köhler im Programm für das Theaterfestival „Kopfüber“ angekündigt. Doch so wäre die Geschichte zu simpel, sie geht weiter. Da sind noch ein Freund, ein Bruder, ausländerfeindliche Parolen, ein Boxerehrenwort und ein folgenschwerer Fehler. Ein 65-Minuten-Stück, aufgeführt wird es in einem Klassenraum der Nelson Mandela Realschule plus in Trier.