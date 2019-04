FOTO: klaus kimmling

Billig ist nicht immer preiswert

Wer für die Schäden an den Stahlbetonbindern in der Turnhalle Kordel verantwortlich ist und wer den Schaden zahlen muss, werden am Ende womöglich Richter entscheiden müssen. Dass an der sanierten Halle nachgebessert werden muss, geht jedoch auch mit denjenigen nach Hause, die zu lange zugewartet und die für die in der VG Trier-Land oft gewählte Schmalspurvariante plädiert haben. Kordels Ortsbürgermeister Medard Roth hatte bereits Dezember 2014 im VG-Rat auf Wasserschäden in der Halle aufmerksam gemacht. Die Folge des Wassers sind Bauteile, die abzustürzen drohen. Trotz Sanierungskosten von bisher mehr als einer Millionen Euro. Das Wehklagen über den Hallenmurks von Kordel hilft nicht weiter. Vielmehr sollten sich die Mitglieder des neuen Verbandsgemeinderats darauf verständigen, dass billig nicht immer auch preiswert ist.

h-jansen@volksfreund.de