Kunst : Besondere Blicke in, auf und um Korlingen

Korlingen/Trier Die Fotografische Gesellschaft Trier zeigt in der Kulturkapelle eine Ausstellung zum Ort und seiner Landschaft. Ein halbes Jahr lang haben Fotokünstler stimmungsvolle Motive abgelichtet. Auch wenn der Winter es ihnen nicht leicht gemacht hat.

Dorf-Lust pur ist so entstanden. Hinter der Kamera standen Fotokünstler von „PhotoCreativ“, ein Arbeitskreis in der Fotografischen Gesellschaft Trier mit Michael Scholer, Eva Sonne-Krings, Richard Krings, Rita Grotowski (Vorsitzende), Hugo Ostler sowie Georg Kohr. Die trotzten auch Wind und Wetter und waren von Herbst vergangenen Jahres bis zu diesem Frühjahr in dem 800-Einwohner-Dorf unterwegs auf der Suche nach stimmungsvollen (Ein-)Blicken im, in und auf den Ort.