Aus dem Bildarchiv des TV Gebäude vergehen, die Zeder bleibt stehen: Historische Bilder aus Trier

Der Blick in das Papierbild-Archiv des Trierischen Volksfreunds überrascht nicht nur mit dem, was heute nicht mehr steht. Vielmehr ist es die Zeder auf dem Trierer Kornmarkt, die seit mehr als 100 Jahren dort wächst. Trotz aller Zerstörungen durch den Weltkrieg oder dem Neubau der Geschäftshäuser an diesem städtischen Platz.