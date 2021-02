Korrektur : Korrektur

Trier ist im Kampf gegen Corona Spitze. Darüber haben wir in unserer Ausgabe vom Freitag berichtet. Eine Angabe muss allerdings korrigiert werden. Es gibt eine Stadt in Rheinland-Pfalz, die am Donnerstag eine noch geringere Sieben-Tage-Inzidenz aufgewiesen hat: In Zweibrücken lag der Wert bei 11,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche und damit unterhalb der Warnstufen.

