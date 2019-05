Gesundheit : Kosmetik für Krebspatienten

Trier Ein kostenloses Kosmetikseminar für Krebspatientinnen findet am Donnerstag, 23. Mai, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Brotstraße 53, in Trier statt. In den Kosmetikseminaren von DKMS LIFE (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) schulen kompetente Kosmetikexpertinnen die Patientinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In einem rund zweistündigen Programm geben sie dabei Tipps zur Gesichtspflege und zum Schminken. Sie zeigen den Teilnehmerinnen, wie einfach die äußerlichen Folgen der Therapie – Hautflecken oder Wimpernverlust – kaschiert werden können. Die Frauen schminken sich selbst, damit ihnen das auch im Anschluss an das Seminar ohne Schwierigkeiten gelingt. Denn das Motto, das zu mehr Lebensmut ermuntern soll und so neue Lebensqualität aufzubauen hilft, heißt „Hilfe zur Selbsthilfe: sich wohler fühlen durch gutes Aussehen“. Ein weiterer Programmpunkt ist eine Tücher- und Kopfschmuckberatung. Sowohl die Seminarteilnahme als auch eine Tasche mit Kosmetikprodukten sind für die Patientinnen kostenlos. Anmeldung unter Telefon 0651/40551 oder per Mail an trier@krebsgesellschaft-rlp.de