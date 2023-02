Sanierung Stadttheater Trier : 13,1 statt 6,4 Millionen Euro – Warum der Tufa-Anbau so teuer wird

Trier Kulturdezernent und Planer begründen die Kostenexplosion für die Ersatzspielstätte des Stadttheaters – Nun sind das Land und der Stadtrat gefragt.

Dass der Tufa-Anbau deutlich teurer wird, hatte Kulturdezernent Markus Nöhl bereits am Rande eines Pressegesprächs in den neuen Theaterwerkstätten angekündigt. Nun sind die Zahlen bekannt und lassen den Atem stocken. Mit 13,1 Millionen Euro kostet das bislang auf 6,4 Millionen geschätzte Neubau-Projekt mehr als doppelt so viel. So steht es in einer Vorlage, über die der Stadtrat demnächst entscheiden muss. Das ist so viel mehr, dass die Verantwortlichen in einer weiteren Pressekonferenz am Montag die Offensive suchten, um Erklärungen zu liefern.