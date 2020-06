Familie : Kostenlose Elternabend-Online-Reihe

Trier Als Unterstützung für Familien bietet der fidibus, Mitglied im Netzwerk Kinderrechte, eine Elternabendreihe online an. Durch die Förderung aus dem Förderfond „Familienbildung im Netzwerk“ ist das Angebot für alle Eltern kostenlos.

Die Reihe richtet sich an (Groß)Eltern mit (Enkel)Kindern jeden Alters. Die Abende umfassen die Themen: 5. Juni: „Ich sehe, was in dir steckt“; 12. Juni: „Ich weiß, du schaffst das!“; 19. Juni: „Bis hierher und nicht weiter“. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Nach einem etwa einstündigen Impulsvortrag gibt es eine Pause. Danach ist Zeit für Fragen und Austausch. Ende ist spätestens um 21 Uhr.