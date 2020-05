Neues Angebot des Medienzentrums : Kostenlose Lerntüte unterstützt die Grundbildung in Trier

Kostenlose Lerntüte unterstützt die Grundbildung in Trier

Das Bildungs- und Medienzentrum Trier bietet eine Lerntüte mit Büchern, Zeitungen und weiterem Material kostenlos an. Foto: Bildungs- und Medienzentrum Trier

Trier Zwei Bücher, zwei Wochenzeitungen und mehr finden sich in dem ab sofort erhältlichen Paket.

Für Erwachsene, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, ist in der Corona-Krise nach wie vor der Besuch des Lerncafés oder eines Alphabetisierungskurses im städtischen Bildungs- und Medienzentrum (BMZ) Trier nicht möglich. Mühsam erlernte Fertigkeiten drohen wieder wegzubrechen. Das Projekt „Knotenpunkte für Grundbildung“ im BMZ hat daher die kostenlose Lerntüte „Einfach machen – Lesen und Schreiben lernen in deinem Wohnzimmer“ entwickelt.

Zielgruppe sind erwachsene Muttersprachler oder Migranten, denen das Lesen und Schreiben noch Schwierigkeiten bereitet. Verpackt in einem wiederverwendbaren Gemüsebeutel, beinhaltet das Angebot zwei Bücher aus dem „Spaß am Lesen“-Verlag und zwei Wochenzeitungen in einfacher Sprache, Einstiegshilfen zur Nutzung kostenfreier Lernangebote im Internet sowie ein paar Kleinigkeiten, die das Lernen im heimischen Wohnzimmer schöner machen.