Verkehr : Kostenloses Park + Ride-Angebot am Adventssamstag

Trier Die City-Initiative Trier bietet gemeinsam mit dem Kooperationspartner Stadtwerke Trier am ersten Adventssamstag des Jahres (30. November) den kostenlosen Park + Ride-Service an. Die Shuttle-Busse der SWT bringen die Besucher von den P+R-Parkplätzen am Messepark, der Hochschule an der B 51 und aus Trier-Nord kostenfrei in die Innenstadt: Die P+R-Busse fahren ab circa 10.15 Uhr in die Innenstadt und bis 20.10 Uhr zurück zu den Ausgangsparkplätzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken