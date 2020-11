Verkehr : Kostenloses Park + Ride-Angebot am heutigen Samstag

Trier Die City-Initiative Trier bietet gemeinsam mit dem Kooperationspartner Stadtwerke (SWT) Trier am ersten Adventssamstag des Jahres, also am heutigen 28.November, einen kostenlosen Park + Ride-Service an.

Die Shuttle-Busse der SWT bringen die Besucher von dem Park- und Ride-Parkplatz am Messepark kostenfrei, schnell und verlässlich in die Innenstadt: Die P+R-Busse fahren im Zwölf-Minuten Rhythmus jeweils ab etwa 10.15 Uhr in die Innenstadt und bis etwa 20.10 Uhr zurück zu den Ausgangsparkplätzen.

Alle, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren, werden gebeten, dem Parkleitsystem auf einen der über 3 200 citynahen Parkplätze zu folgen. Die aktuellen Parkplatzzahlen der SWT Parken GmbH können auch jederzeit im Internet unter www.parken-in-trier.de abgerufen werden.