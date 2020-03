Freizeit : Kräuterwanderung rund um Osburg

Osburg Unter dem Motto „So schmeckt der Frühling!“ bietet der Naturpark Saar-Hunsrück in Kooperation mit dem Naturparkdorf Osburg und der Naturerlebnispädagogin Beate Stoff am Sonntag, 29. März, von 11 bis circa 16 Uhr, eine sechs bis acht Kilometer lange Kräuterwanderung an.



Zusammen mit der Naturpark-Referentin können die Teilnehmer seltene Tiere und Pflanzen, vor allem verschiedene essbare Wildkräuter entdecken. Einige davon werden die Zutaten der Leckereien aus der „Wilden Küche“ sein, die es zum Abschluss gibt. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 15 Euro pro Person, einschließlich Leckereien aus der „Wilden Küche“ (Ermäßigung für Familien und Menschen mit geringem Einkommen). Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.