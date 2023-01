Livesendung : Kraft Bräu Talk mit spannenden Themen aus dem Kreis Trier-Saarburg

Trier In der ersten Sendung des Kraft Bräu Talks 2023 werfen die beiden Moderatoren Klaus Tonkaboni und Chris Steil einen Blick in den Kreis Trier-Saarburg. Zu Gast ist deshalb unter anderem Landrat Stefan Metzdorf.

Welche Herausforderungen gab es seit seinem Amtsantritt im Januar 2022? Was ist gut gelaufen, wo sieht er Verbesserungsbedarf? Welche Aufgaben hat ein Landrat überhaupt – wo kann er mitgestalten, und wann stößt auch der Chef des Kreises an seine Grenzen?

Auch über das Thema Kultur im Landkreis soll gesprochen werden – und dazu passt der zweite Gesprächsgast: Roman Kasselmann ist nämlich nicht nur Ortsbürgermeister der Gemeinde Gusterath (Verbandsgemeinde Ruwer), sondern auch Musiker (Männer, All about Joel). Zugleich kann Kasselmann anhand von Projekten in Gusterath über Erfahrungen mit E-Mobilität und Energiewende erzählen.