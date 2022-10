Liveformat : Kraft Bräu Talk geht bald in die dritte Staffel - Warum sich dieses Mal alles um das Thema Bier dreht

Foto: TV/Kraft Bräu Talk

Trier Die ehemalige Deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder, der alte und neue Oberbürgermeister Wolfram Leibe, bekannte Trierer Gastronomen wie Michael Berger und Moni van Bellen oder Pater Aloys Hülskamp: Sie alle waren schon zu Gast in der in Trier produzierten Livesendung Kraft Bräu Talk. Wie es mit dem Format jetzt weitergeht.

Die Kneipen und Restaurants zu, Essen und Getränke gibt’s nur to go, die letzten Thekengespräche sind längst verhallt – Trier im Februar 2021. Mitten im Lockdown startet das Live-Projekt Kraft Bräu Talk – aus der Corona-Not heraus wird ohne Gäste aus der Braustube des Blesius Garten in Trier-Olewig gesendet. Musiker Chris Steil und Klaus Tonkaboni, Geschäftsführer des Blesius Garten, empfangen als Moderatoren-Duo Gäste rund um die Themen Kunst und Kultur – um jenen eine Plattform zu bieten, die gerade zu Beginn der Corona-Pandemie keine haben. „Für uns dreht sich alles um Kunst. Ob Bildende Kunst, Musik, Gastronomie oder Sport, diese Bereiche decken wir in den Gesprächen ab“, sagt Steil damals im Gespräch mit dem TV.

An diesem Donnerstag startet die nächste Sendung und noch in diesem Jahr die dritte Staffel des monatlichen Talk-Formats, und einige Dinge haben sich seit den Anfängen geändert: Live-Publikum vor Ort ist wieder erlaubt, und das Themenspektrum reicht von Kunst über Kultur mittlerweile auch bis zu gesellschaftspolitischen Themen wie Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine und die Energiekrise.

Aber: Die Mischung macht’s, und so dreht sich in der Talkrunde an diesem Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, alles rund um das Thema Bier, und das gleich aus zwei Gründen: Seb’s Pale Ale hat beim international renommierten Wettbewerb European Beer Star Gold errungen und wurde damit als eines der besten Biere weltweit ausgezeichnet. Der zweite Grund: Am 14. Und 15. Oktober startet das achte Trierer Bierfestival, das sich im Trierer Veranstaltungskalender mittlerweile fest etabliert hat.

Und so nehmen dieses Mal Sebastian Ngyen und Andreas Gniffke (beide Kraft Bräu), Patricia von Totenhopfen (Craft Beer aus Luxemburg) und Nikola Weiler von der Trierer Bierbar Craftprotz auf dem Talk-Sofa im Biergarten Platz.

Weil der Kraft Bräu Talk auch Musikerinnen und Musikern aus der Region eine Plattform bieten will, gibt’s in jeder Sendung Livemusik - dieses Mal von den Suredreams rund um Sängerin Shirley Winter mit jeder Menge Motown, Glitzer und Glamour. In vorherigen Sendungen waren unter anderem schon DSDS-Teilnehmerin Tamara Köcher, Frank Rohles oder Helmut Leiendecker zu Gast. Die Regie und technische Leitung hat Michael Schömer inne, die thematische Leitung Rebecca Schaal.