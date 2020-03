Kurse : Krafttraining für Kinder in Ehrang

Trier-Ehrang Krafttraining für Kinder ist ein Thema, an das sich nur wenige Trainer und Therapeuten herantrauen. Doch in der heutigen Zeit der Handys, Tablets, Fernsehgeräte und einer überwiegend sitzenden Gesellschaft ist es ein wichtiges Thema, um Haltungsschäden und fehlende Grundkraft bei Kindern zu vermeiden.

Krafttraining für Kinder ist kein Bodybuildung, sondern eine athletische Grundausbildung. Es soll den Aufbau des gesamten Muskelapparates und die konditionellen Fähigkeiten der Kinder fördern. Bei Interesse können die Eltern am ersten Trainingstag teilnehmen und sich informieren. Die athletische Grundausbildung für Kinder von 6 bis 10 Jahren beginnt am Freitag, 6. März, 16.30 bis 18 Uhr, in der Schulturnhalle Ehrang (Kosten: 45 Euro). Anmeldung bei der Remise unter Telefon 0651/64895 oder per E-Mail unter info@fbs-remise.de