Stadtentwicklung : Neuer Bauabschnitt am Kloster Olewig

Ein großer Baukran steht auf dem ausgeschachteten Gelände des ehemaligen Klosters in Trier-Olewig. Dort baut die Firmengruppe Eifelhaus insgesamt 92 Wohnungen. in den denkmalgeschützten Altgebäuden und zwei neuen Wohnkomplexen. Rund 30 Millionen Euro wird das Unternehmen nach eigenen Angaben in das Wohnungsbauprojekt stecken. 25 Prozent der Wohnungen sollen geförderter Wohnraum sein. Foto: TV/Bernhard Heller/ Flugschule Portaflug