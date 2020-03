Verkehr : Kranarbeiten erfordern Busumleitung in Trier-Irsch

Kranarbeiten erfordern Busumleitung in Trier-Irsch

Trier-Irsch Für Kranarbeiten wird die Mühlenstraße am Dienstag, 31. März, für den Verkehr voll gesperrt.

Deshalb fahren die Busse der Linie 84 an diesem Tag folgende Umleitung: Aus Irsch kommend fahren die Busse bis zur Haltestelle Irsch Abzweig die normale Route, die Umleitungsstrecke führt über die L 143 zur Abzweigung Bohnenberg in Richtung Kernscheid und Innenstadt. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. A