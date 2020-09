Verkehr : Kranarbeiten: Freitag Sperrung in der Nordallee

Trier-Nord In der Trierer Nordallee wird am Freitag, 4. September, in der Nähe des Mercure-Hotels Porta Nigra ein Baukran aufgestellt. Deshalb ist zwischen 6 und 12 Uhr eine von drei Fahrspuren gesperrt. Insbesondere im Berufsverkehr von 7 bis 9 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken