Adipositas : Krankenkasse: Mehr Kinder in Trier und Trier-Saarburg sind zu dick

Die Corona-Pandemie hat Kinder und Jugendliche in ihrer Bewegung stark eingeschränkt. Bundesweit steigen seitdem die Zahlen übergewichtiger Kinder. Wie die Situation in der Region Trier aussieht - und was die Eltern tun können.

Ob Serien schauen oder Playstation spielen – Der Großteil der Freizeit vieler Kinder und Jugendlichen spielt sich heutzutage zuhause vor dem Bildschirm ab. Bundesweit ist die Anzahl der Betroffenen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Auch in Trier scheint die Situation ähnlich zu sein.

Genaue Zahlen gibt es laut den meisten Krankenkassen für Trier und die Region nicht. Die Fallzahlen seien zu niedrig, um aussagekräftige Daten zu liefern und die Dokumentation der Ärztinnen und Ärzte lückenhaft. Einzig die IKK Südwest konnte Daten auf regionaler Ebene zur Verfügung stellen. So sei der Anteil der versicherten Kinder und Jugendlichen mit Adipositas Diagnose in der kreisfreien Stadt Trier von 2019 auf 2021 um rund 33 Prozent gestiegen. Für den Eifelkreis sind es 43 Prozent und für den Kreis Trier-Saarburg rund 11 Prozent.

Warum werden die Kinder immer dicker?

Durch Homeschooling, Kita-Schließungen und keinem Sport im Verein blieb besonders während der Corona-Pandemie viel Bewegung aus. Die Folge: Seit der Pandemie sind noch mehr Kinder stark übergewichtig. Denn die Kombination aus zu viel ungesundem Essen und zu wenig Bewegung treibt die Gewichtskurve drastisch nach oben. „Psychische Faktoren wie Stress und Frust, auch bedingt durch fehlende Alltagsstrukturen, haben diesen Effekt zusätzlich verstärkt“, sagt Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest und Präventionsexperte.

Adipositas ist laut der WHO eine chronische Krankheit und bedeutet starkes Übergewicht, das durch einen erhöhten Körperfettanteil entsteht. Sie zählt zu den häufigsten chronischen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter. Und das, obwohl Adipositas der Ursprung für die meisten bekannten Volkskrankheiten, wie Diabetes Typ II, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Fettstoffwechselstörungen sein kann. Auch orthopädische Schäden sind denkbar. Je früher eine Adipositas entsteht, desto schwerwiegender können die Folgen sein.

Auch psychische Schäden bei betroffenen Kindern und Jugendlichen

Hinzu kommt eine große soziale und seelische Belastung. Jörg Hoffmann, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, sagt: „Psychische Folgen, die sich im Zusammenhang mit Übergewicht vermehrt zeigen, sind Probleme im Selbstwertbereich und mit der Akzeptanz des eigenen Körpers.“ Außerdem bestehe das Risiko, dass die Betroffenen sich aus Scham von Aktivitäten zurückziehen oder nicht in die Schule gehen. Auch Diskriminierung und Mobbing durch andere Kinder sind denkbar. Das kann zum sozialen Ausschluss aus der Gleichaltrigengruppe führen. Wenn die Kinder dadurch noch weniger vor die Tür gehen, erhöht sich wiederum auch die Kalorienzufuhr. „Verstimmungszustände und depressive Zustände können daraus häufiger resultieren“, so Hoffmann.

Kinder und Jugendliche, die im Mutterhaus primär wegen ihres Gewichts in Behandlung sind, gebe es im stationären Bereich nicht. Adipositas und damit verbundene Beschwerden tauchen laut Hoffmann eher als Nebendiagnose auf. Auch ambulante Vorstellungen seien eine Rarität.

Info Bundesweite Zahlen Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im März/April 2022 zeigt, dass 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen seit der Corona-Pandemie dicker geworden sind. Bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren seien es sogar 32 Prozent. Ähnliche Zahlen liefert die KKH Kaufmännische Krankenkasse: In 2021 waren bei den 6- bis 8-Jährigen rund 34 Prozent mehr von extremem Übergewicht betroffen als noch 2011. Bei der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen sind es sogar fast 43 Prozent. Mehr als 11.500 KKH-Versicherte bis 18 Jahre erhielten die ärztliche Diagnose Adipositas. Das ist jeder 16. Junge und jedes 18. Mädchen. Die Langezeitstudie KiGGS des Robert-Kochinstituts hat auch schon vor der Pandemie einen Anstieg der Adipositas-Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter in Deutschland belegt.

Die zahlreichen Folgen machen vor allem Prävention sehr wichtig. Um Adipositas vorzubeugen ist eine gesunde ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und effektive Stressbewältigung ausschlaggebend. Loth sagt, dass Adipositas in sehr vielen Fällen vermeidbar ist. „Die Grundlagen dafür müssen bereits in den Kitas und Schulen gelegt werden.“ Das Thema Gesundheit und Ernährung müsse viel flächendeckender in die Lehrpläne mitaufgenommen werden.

Wie lässt sich Adipositas verhindern?

Vor allem die Eltern spielen bei der Vorbeugung von Adipositas eine zentrale Rolle. Sie haben auch für das Gesundheitsbewusstsein ihrer Kinder eine Vorbildfunktion. Wenn sich die ganze Familie ausgewogen ernährt und sich viel bewegt, ist die Chance hoch, dass auch die Kinder diesen Lebensstil langfristig beibehalten. Wenn Adipositas beim Kind bereits besteht, lasse sich mit positiven Anreizen zum Sport und gesunder Ernährung auch hier ein grundlegender Wandel im Gesundheitsbewusstsein erzielen, erklärt Loth. Dabei sei es essenziell, dass sich die Eltern das vorhandene gesundheitliche Problem und dessen Auswirkungen bewusst machen und sich mit dem Thema auseinandersetzen.