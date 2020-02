Für Kinder : Kreativ-Singkreis im FaZit in Trier

Trier Ein Kreativ-Singkreis für Kinder ab vier Jahren (ohneEltern) beginnt am Freitag, 7.Februar, im FamilienzentrumFaZiT in der Balduinstraße 6 in Trier (im Haus der Familie).



Passend zur Jahreszeit wird unter Leitung von Sigrid Merten

gemeinsam gesungen, getanzt und gebastelt.

Jede Stunde beinhaltet kreative Ideen und Bastelangebote.

Der Kurs findet an fünf Terminen immer freitags von 15 bis

16 Uhr statt.

Die Kosten betragen 25 Euro inklusive Bastelmaterial.