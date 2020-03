Coronavirus : Krebsgesellschaft berät nur noch am Telefon und online

Krebsgesellschaft berät nur noch am Telefon und online

Trier Im Zuge der massiv voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus gilt es laut der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, vor allem besonders gefährdete Personen wie etwa Menschen mit einer Krebserkrankung bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen.

Deshalb bietet die Krebsgesellschaft ab sofort statt persönlicher Beratungsgespräche ausschließlich telefonische Beratungen an. Dies gilt auch für die regionalen Sprechstunden, die die Krebsgesellschaft in verschiedenen Einrichtungen landesweit unterhält.

Um Termine zu vereinbaren, ist das Beratungsteam in Trier montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 0651/40551 erreichbar. Alternativ können Ratsuchende ihr Anliegen per E-Mail an trier@krebsgesellschaft-rlp.de übermitteln.