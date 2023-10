„Jetzt will ich einfach leben“ Wie die Krebsgesellschaft in Trier Menschen und ihren Angehörigen hilft, nicht an der Krankheit zu zerbrechen

Deshalb ist die Arbeit des Vereins so wichtig. „Wir unterstützen Betroffene und ihre Angehörigen in allen nicht-medizinischen Fragen rund um das Thema Krebs“, sagt Carlita Metzdorf-Klos, Leiterin des Beratungszentrums Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Die Verantwortlichen unterstützen Krebskranke bei der Wiedereingliederung, vernetzen sie mit Experten zur weiteren Betreuung oder begleiten die Betroffenen mit chronischen Erkrankungen auch über die eigentliche Krebserkrankung hinaus. „Wir bieten ein breites Spektrum an Hilfe an. Wir beraten und begleiten Betroffene und deren Angehörige auf ihrem persönlichen Weg zur Bewältigung einer neuen, oft aussichtslos erscheinenden Lebenssituation“, beschreibt Metzdorf-Klos die Absicht der Institution.