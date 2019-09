Parteien: Kreis-CDU: Wer wird Nachfolger von Arnold Schmitt?

Trier/Langsur Die Christdemokraten wählen einen neuen Vorsitzenden. Erstmals seit 50 Jahren gibt es mehr als einen Bewerber.

Beim CDU-Kreisparteitag am Samstag, 19. Oktober, in Langsur (ab 10 Uhr, Kulturhalle) geht eine Ära zu Ende: Arnold Schmitt (65) aus Riol, der seit 13 Jahren Vorsitzender der Christdemokraten im Kreis ist, tritt nicht mehr an.