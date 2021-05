Corona-Statistik : 13 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis – Bundesnotbremse in Trier-Saarburg endet am Mittwoch

13 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis – Bundesnotbremse in Trier-Saarburg endet am Mittwoch

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 13 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – sechs aus dem Landkreis und sieben aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6631 (2521 in der Stadt Trier und 4110 im Landkreis Trier-Saarburg).

Damit liegt der Landkreis den fünften Werktag in Folge unter der Marke von 100. Die sogenannte „Notbremse“ mit all ihren Einschränkungen läuft deshalb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Mitternacht aus. Ab Mittwoch, 5. Mai, gelten dann die Regelungen der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes – sowohl in der Stadt Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg. Wichtigste Änderungen sind der Wegfall der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die Wiedereröffnung der Außengastronomie, Möglichkeit des Terminshoppings und Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen.