Kommunalpolitik : Weichenstellungen im Minutentakt

<irspacing style="letter-spacing: 0.025em;">Trier/Saarburg</irspacing> Die Pandemie war eines von mehreren Themen des Trier-Saarburger Kreisausschusses. Landrat Günther Schartz fordert, dass auch in Arztpraxen und Betrieben geimpft wird.

Radverkehrskonzept, Geld für Trier und ein Blick in eine bessere Impfzukunft: Diese Themen hat der Trier-Saarburger Kreisausschuss fast schon im Minutentakt abgehandelt.

Corona Zwar ist das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung für das Thema Corona im Kreis und in der Stadt Trier zuständig. Und der Kreis betreibt auch gemeinsam mit der Stadt Trier das Impfzentrum im Trierer Messepark. Wenn es jedoch um die Anlaufpunkte für die kostenlosen Corona-Schnelltests geht, sind die Verbandsgemeinden gefragt. Die stehen laut Landrat Günther Schartz schon teilweise in den Startlöchern.

Auf der offiziellen Übersichtsseite des Landes Rheinland-Pfalz (siehe dazu www.volksfreund.de/extra) stehen bisher 14 Stellen (meist Praxen und Apotheken) im Kreisgebiet, in denen man sich testen lassen kann. Allerdings sind noch nicht alle in Betrieb (siehe Bericht Seite 13).

Im Hinblick auf das Impftempo und die erwarteten größeren Mengen an Impfstoff geht für Landrat Schartz kein Weg daran vorbei, dass auch in Arztpraxen und in Betrieben geimpft werden soll. Ein eigenes Impfzentrum für den Landkreis ist hingegen offensichtlich kein Thema.