Handwerk : 36 goldene Meister in Trier ausgezeichnet

36 goldene Meister in Trier ausgezeichnet

Die Kreishandwerkerschaft verleiht in diesem Jahr insgesamt 36 goldene Meisterbriefe an verdiente Experten aus Trier und dem Landkreis. Foto: Kreishandwerkerschaft

Trier Vor 50 Jahren haben sie ihren Meisterbrief erhalten. Sie haben Nachwuchs ausgebildet, Kunden glücklich gemacht und die Wirtschaft in Schwung gehalten. Dafür wurden nun 36 Alt-Meister von der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg geehrt.

(red) Es war Klaus Wageners Wunsch von Kindesbeinen an, Tischler zu werden. Nun bekamen er und 35 weitere Handwerksmeister den Goldenen Meisterbrief verliehen. Vor 50 Jahren haben sie ihren Meisterbrief erhalten. Es war das Jahr 1969. Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond. In Trier war Josef Harnisch Oberbürgermeister. So viele Geehrte gab es lange nicht, sagte Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller. „Der Goldene Meisterbrief findet zunehmend mehr Anklang.“