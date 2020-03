Berufsfindung : Handwerk macht Schule

Verleihung des Qualitätssiegels Schule – Handwerk der Kreishandwerkerschaft: Die ausgezeichneten Schüler und Schulvertreter stellen sich dem Fotografen. Foto: TV/Jan Söfjer

Trier/Hermeskeil/Saarburg/Schweich/Neumagen-Dhron Die Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg hat mit dem Qualitätssiegel Schule – Handwerk zum zehnten Mal Schulen in der Region für ihr Engagement in der Berufsorientierung ausgezeichnet.



Schülerinnen der Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron haben ein Video erstellt. Darin fragt eine Schülerin eine Schornsteinfegerin, ob sie als Frau in ihrem Beruf ernst genommen werde. Diese antwortet: „Man muss sich als Frau am Anfang mehr beweisen.“ Sobald aber klar sei, dass man seinen Job beherrsche, sei alles gut. Für ihr Video haben sich die Schülerinnen in vielfältiger Weise mit dem Thema „Frauen im Handwerk“ auseinandergesetzt und wurden dafür im Schülerwettbewerb bei der Preisverleihung des Qualitätssiegels Schule – Handwerk der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel wurde zum zehnten Mal vergeben.

„Die Zusammenarbeit zwischen dem Handwerk der Region und den Schulen hat sich in eine Erfolgsgeschichte verwandelt“, sagt Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller. Vor mehr als zehn Jahren sei die Zahl der Bewerber im Handwerk dramatisch zurückgegangen. „Das Trierer Handwerk handelte bereits 2007 und suchte den Kontakt zu Schulen“, sagte Benzmüller. Handwerksmeister gaben in ihre Berufe Einblicke im Unterricht. Berufsmessen wurden organisiert. „Die Lehrer unserer Partnerschulen leisten hervorragende Arbeit“, so Benzmüller. Das Qualitätssiegel Schule – Handwerk trägt dieser Zusammenarbeit Rechnung und „zeichnet Schulen und Schüler aus, die sich in besonderer Weise in der Berufsorientierung hervorgetan haben und Schülern Perspektiven zeigen“, sagte Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von Rheinland-Pfalz, bei der Verleihung im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in Trier.

Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Daniela Schmitt betonte, wie einzigartig die Kooperation zwischen dem Handwerk und den Schulen in Deutschland sei. Schmitt dankte den Lehrern für ihr Engagement bei der Berufsorientierung, „das oft über die normale Arbeitszeit hinausgeht“. Schmitt sagte, es gelte an der Gleichwertigkeit von Studienausbildung und Berufsausbildung zu arbeiten. Es seien gerade die Unternehmen in den ländlichen Räumen, „die den Wohlstand sichern und jungen Menschen Perspektiven aufzeigen“. Es gebe viele Unternehmen, die händeringend einen Nachfolger suchen würden, sagte Schmitt und wies in dem Zusammenhang auf die staatliche Meisterförderung hin. „Der Meisterbrief stellt einen essentiellen Grundpfeiler und das Rückgrat der Nachwuchssicherung dar. Er sichert die Zukunft des Handwerks“, so Schmitt kürzlich in einer Rede.

Ausgezeichnete Schulen: Das Qualitätssiegel für zwei Jahre und je 500 Euro von der Franz-Mohr-Stiftung gewannen die IGS Hermeskeil, die Kurfürst-Balduin-Realschule plus Trier, die Realschule plus Saarburg und das Stefan-Andres-Gymnasium Schweich.

Ausgezeichnete Schüler: Die Gewinner des Schülerwettbewerbs kommen von der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron, der IGS Trier, der Ruwertal Grund- und Realschule plus Waldrach und der Stefan-Andres-Realschule plus Schweich. Auch sie erhielten ein Preisgeld.

Die IGS Trier produzierte etwa einen Filmbeitrag über Berufsinformationstage an der Schule. Die Ruwertal Grund- und Realschule plus führte die Musik-Performance „Handwerkslied“ live vor. Und die Stefan-Andres Realschule plus aus Schweich erstellte eine Fotocollage zum Metallhandwerk und eine großformatige Zeichnung zum Thema „Handwerk gehört zum Leben – Was wären wir ohne Handwerk?“ Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller, Staatssekretärin Daniela Schmitt und die Hauptgeschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg Bärbel Schädlich übergaben die Preise. Musikalisch wurde das Programm von der Jazzband des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums untermalt.