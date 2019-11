Jahrestagung : Gegen den Handwerkermangel antanzen

Trier Die Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg hat zum Jahresempfang geladen. Dort wurden unter anderem Preise an Unternehmen vergeben, die sich in besonderer Weise für ihre Mitarbeiter und damit auch fürs Handwerk einsetzen.

Um diesen Trend aufzuhalten oder sogar umzukehren, versucht die Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg die Firmen in und um Trier davon zu überzeugen, attraktive Arbeitsbedingungen und -umfelder zu schaffen.

Gesundheitspreis Dazu gehört laut Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller auch ein gutes Gesundheitsmanagement in den Unternehmen. Um genau dieses zu fördern, haben sich Kreishandwerkerschaft und Innungskrankenkasse (IKK) Südwest zusammengetan und den Gesundheitspreis ausgeschrieben.

Beworben haben sich dafür zehn Unternehmen aus Trier und dem Kreis (der TV berichtete mehrfach). Professor Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest, erklärt das Konzept: „Unser Ziel ist es, Anreize für das Gesundheitsmanagement zu schaffen, sodass Mitarbeiter länger gesund und in ihrer Tätigkeit bleiben.“ Die IKK Südwest helfe allen Unternehmen bei der Umsetzung. In Trier sind laut Loth sechs Gesundheitsberater angestellt, die sich darum kümmern.

Sie hatten eine schwere Aufgabe zu lösen, aus zehn kandidierenden Unternehmen eines auszuwählen, dass die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am besten fördert. Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller erklärt: „Ein unmögliches Unterfangen!“

Neben den drei Preisen über 1000, 1500 und 2000 Euro der IKK stiftete er daher einen Innovationspreis über 500 Euro. Damit nicht genug, denn die Kreishandwerkerschaft bot noch einen zweiten Dritten Preis über 1000 Euro. Die IKK zog hinterher und stiftete ebenfalls einen Innovationspreis über 500 Euro und einen Sonderpreis in Form einer hochwertigen Sprossenleiter (Preisträger: siehe Info).

Die Gewinnerfirma Flach aus Schweich überzeugte mit innovativen Ideen wie einem Mitarbeiter-Tanzkurs, Kooperationen mit Fitnessstudios, einer Rückenschule, einem Lauftreff und anderen, von Mitarbeitern gewünschten Programmen. Das Preisgeld wird laut Firmenchef Günter Späder dafür genutzt, den Sozialraum des Unternehmens in eine Wohlfühloase umzubauen.

Erster Ausbildungsbotschafter wurde der ehemalige Trierer Oberbürgermeister Helmut Schröer. Seit 2011 ist er nur noch für den Kreis Trier-Saarburg zuständig. Er entdeckte, dass es ein enormes Informationsdefizit bei den jungen Menschen gab und wollte dem entgegentreten. Ihm kam die Idee, dass fähige und engagierte Handwerker in Schulen kommen sollen, um die jungen Menschen von ihrem Gewerk zu überzeugen.

Seit diesem Jahr gibt es 53 ehrenamtliche Ausbildungsbotschafter, die spezielle Handwerksmodule an mittlerweile allen Schulen im Landkreis Trier-Saarburg anbieten.

Schmitt, die sich als Partnerin des Handwerks versteht, stellte die Wichtigkeit des Handwerks für die Wirtschaft des Landes heraus und betonte die guten Perspektiven in diesem Sektor. „Die jungen Menschen, die sich für eine Handwerksausbildung entscheiden, sind wahnsinnig stolz auf das was sie in ihren Betrieben tun.“