Freizeit : Spaß in den Ferien gibt’s trotz der Pandemie

Trier/Saarburg Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kreisjugendpflege Trier-Saarburg in den ersten beiden Wochen der Sommerferien vom 19. bis zum 30. Juli ein Ferienprogramm. Aufgrund der Corona-Situation wird wie im vergangenen Jahr ein Alternativprogramm zum bekannten Ferienspaß angeboten.

An der Ferienaktion teilnehmen können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Sofern ein älteres Geschwisterkind dabei ist, darf das jüngere Geschwisterkind bereits im Alter von 7,5 Jahren (geboren vor dem 1. März 2014) mitmachen. Mitmachen können nur Kinder, die in den kompletten beiden Wochen an der Ferienaktion teilnehmen.

Das Ferienprogramm wird hauptamtlich von der Kreisjugendpflege organisiert. Die Betreuung der Kinder läuft aber ehrenamtlich. Das Kreisjugendamt freut sich daher, wenn auch Eltern und Erziehungsberechtigte als ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer an der Aktion teilnehmen möchten. Interessierte können sich an das Kreisjugendamt Trier-Saarburg unter Telefon 0651/715-400 oder per Mail an jugendpflege@trier-saarburg.de wenden.