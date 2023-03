Konzert Kreisorchester bringt zwei Uraufführungen auf die Bühne: Was das mit Rumpelstilzchen zu tun hat

Es war einmal… eine konzertfreie Zeit. Diese der Pandemie geschuldete Phase ist glücklicherweise vorbei. Und so blicken die mehr als 60 Musikerinnen und Musiker des Kreisorchesters Trier-Saarburg sowie Dirigent Rainer Serwe in großer Vorfreude auf das Matineekonzert mit dem Titel „Es war einmal…“ am Palmsonntag in Welschbillig.