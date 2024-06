Kommunalwahl 2024 Wahl zum Kreistag Trier-Saarburg: Wenn das Zählen wieder einmal etwas länger dauert

Die Wahlhelfer in den 195 Wahlbezirken im Landkreis Trier-Saarburg haben viel geleistet. Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale am Sonntag geöffnet. Und dann begann das große Zählen, das am Montag fortgesetzt worden ist. In der Verbandsgemeinde Schweich hat man offenbar die Nacht zum Tage gemacht. Um 3.28 Uhr geht am Montagmorgen beim Landeswahlleiter das letzte der 32 Teilergebnisse ein.