Wahl : Kreistag Trier-Saarburg: Für eine Zweierbeziehung reicht es nicht mehr

Trier Sie zählen und zählen und zählen. Erst am Dienstag wird das Ergebnis der Kreistagswahl feststehen. Vermutlich werden mehr als zwei Fraktionen zusammenarbeiten müssen, um eine Mehrheit im Gremium zu haben.

Bisher hat es gereicht, wenn sich CDU und FWG einig waren. Mit zusammen 27 Stimmen hatten sie im Kreistag Trier-Saarburg mit seinen 46 Mitgliedern eine Mehrheit. Das ist Geschichte. Denn aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl hat der am Sonntag gewählte Kreistag 50 Sitze. Ähnlich wie im Trierer Stadtrat vermag es auch im Kreistag keine Zweierkoalition mehr, die erforderliche Mehrheit aus eigener Kraft zu erreichen.

Nicht nur die neue Gesamtzahl der Kreistagsmitglieder macht es kompliziert, die Ergebnisse von 2014 mit denen von 2019 zu vergleichen. Auch der Wechsel zweier FWG-Kreistagsmitglieder hin zu den Liberalen in der abgelaufenen Wahlperiode hat die Gewichte verschoben. Denn die FDP war am Ende mit drei Mitgliedern im Gremium vertreten, obwohl 2014 nur einer gewählt worden war. Im Gegenzug verkleinerte sich in der Folge die FWG-Fraktion von sieben auf fünf.

Meinung Das Regieren wird komplizierter Foto: TV/klaus kimmling Für Landrat Günther Schartz wird das Regieren schwerer. Denn der Christdemokrat wird sich stärker anstrengen müssen, eine Mehrheit für seine Politik zu sichern. Seine CDU stellt zwar immer noch die stärkste Fraktion. Doch diese ist geschrumpft. Anders als bisher wäre es somit notwendig, zwei feste Koalitionspartner an sich zu binden. Dafür werden die Christdemokraten Zugeständnisse machen müssen. Zudem sind die Chancen gestiegen, dass es SPD oder Grünen gelingen kann, eine Mehrheit gegen die seit Jahrzehnten dominierende CDU zu organisieren. Und noch ein Punkt spricht dafür, dass sich die Zeiten im Kreistag ändern. Die Aufteilung Landrat sowie zwei Beigeordnete von der CDU und ein Beigeordneter von der FWG wird Geschichte sein. Denn bei der Beigeordnetenwahl werden sich die SPD und die erstarkten Grünen nicht wie bisher geschehen von CDU und FWG ausbooten lassen. Sollte es dazu kommen, könnte das Günther Schartz noch weitere Kopfschmerzen bereiten. Denn als Beigeordneter nimmt man viele Termine wahr und wird bekannt im Landkreis. Angesichts der 2022 anstehenden Landratswahl könnte sich der Ausgang der Kreistagswahl 2019 somit als Sprungbrett für eine Schartz-Konkurrenz erweisen. h.jansen@volksfreund.de

All dies ist am Sonntagabend vergessen, als die ersten Wahlergebnisse eintrudeln (der TV berichtete). Dass diese mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind, wird spätestens am Montagvormittag klar. Denn am Sonntag wurden allein die Wahlzettel gewertet, bei denen nur eine Liste angekreuzt gewesen ist. Daraus hatte dann ein Zwischenergebnis resultiert, bei dem die Grünen weit vor den Freien Wählern liegen und die Christdemokraten auf der anderen Seite schwere Verluste einfahren.

Bei der Auswertung der kumulierten und panaschierten Zettel schrumpft Stunden später der Vorsprung der Grünen schnell dahin. Und auch die Lage für die Christdemokraten bessert sich zusehends. Keine großen Veränderungen zeigen sich hingegen bei den Werten von AfD oder SPD. Und es scheint sich am Ende nur noch darum zu drehen, ob FWG und Grüne gleich viel Sitze haben oder ob die Grünen am Ende doch noch weiter vorne landen.

Ein endgültiges Ergebnis gibt es am Montagabend aufgrund technischer Probleme in einigen Wahllokalen nicht. Stärkste Fraktion bleibt vermutlich (Stand 20.15 Uhr) die CDU mit 18 Mitgliedern. Bisher sind es 20 gewesen. Zweitstärkste Kraft bleiben nach Stand Montagabend die Sozialdemokraten, die zehn Sitze erreichen und damit einen gegenüber 2014 verlieren. Als Dritte kommen wohl die Grünen ins Ziel. Die in weiten Teilen neu formierte Kreispartei stellt laut Zwischenstand künftig acht Kreistagsmitglieder. Die bisherige Nummer 3 ist die künftige Nummer 4: Die FWG kommt wohl auf sechs Sitze.

