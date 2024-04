Trier-Saarburg 58 Männer und Frauen wollen für die FWG in den Kreistag

Das Suchen und Finden von Kandidaten für kommunale Gremien ist manchmal Schwerstarbeit. Denn die Zahl der Engagierten ist manchmal übersichtlich. Beim Verein Freie Wähler Gruppe Trier-Saarburg (FWG) ist das anders. „So viele Ersatzkandidaten und Interessenten für die Kreistagsliste der FWG hat es bisher noch nie gegeben“, sagte deshalb Kathrin Schlöder am Ende der Wahl für den FWG-Vorschlag für die Wahl des Kreistags Trier-Saarburg am 9. Juni. Die Aufstellungsversammlung fand in Konz-Krettnach statt. Insgesamt umfasst die Liste 58 Namen. Der Kreistag hat jedoch nur 50 Mitglieder.