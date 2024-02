Größer, besser, schöner So verändert sich der Kreisel in der Schweicher Brückenstraße

Schweich · In der Mitte von Schweich ändert sich was: Während der Verkehrskreisel in der Brückenstraße ausgebaut wird, entsteht unmittelbar daneben eine Querungshilfe für Fußgänger. Wann Baustart ist und was bis dahin noch alles zu tun ist.

01.02.2024 , 09:56 Uhr

Der flache Kreisel in der Schweicher Brückenstraße wird neu gebaut und damit vergrößert. 2025 soll es so weit sein. Foto: Verona Kerl Foto: TV/Verona Kerl

Von vielen wird die verkehrsberuhigte Zone in der Mitte von Schweich sehnlichst erwartet. Denn in der Richt- und Brückenstraße sind hohes Verkehrsaufkommen und zu schnelle Fahrzeuge an der Tagesordnung. Dem Wunsch nach mehr Ruhe und Aufenthaltsqualität von der Einmündung Bahnhofstraße/Richtstraße bis zum Kreisel vor dem Rathaus und der „Neuen Mitte“ soll in einigen Jahren entsprochen werden.