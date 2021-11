Kirche St. Gangolf : Giebelwand in frischem Glanz

Giebelwand in frischem Glanz

Frisch restauriert: die spätgotische Kreuzigungsgruppe an der Giebelwand der Kirche St. Gnagolf an der Grabenstraße. Foto: Roland Morgen

Trier Gerüst weg – Giebel (frisch gereinigt) und spätgotische Kreuzigungsgruppe (restauriert) wieder sichtbar: Zur Grabenstraße hin sind die Arbeiten an der Trierer Markt- und Stadtkirche St. Gangolf abgeschlossen.

An der aus dem 14. Jahrhundert stammenden figürlichen Darstellung der Kreuzigung Christi zusammen mit Mutter Maria und Jünger Johannes hat Diplom-Restaurator Thomas Lutgen (Trier) die Farbgebung in Analogie zu ähnlichen Gruppen detaillierter als vorher ausgeführt. Typisch für die Entstehungszeit sind die blutenden Wundmale und Folterspuren am Christuskörper stark betont.