Verkehrsprojekt im Hochwald Viel befahrene Kreuzung bei Osburg: Wann kommt die Ampel?

Wer aus Osburg nach Trier fahren will, sollte viel Geduld, reichlich Gelassenheit und eine gute Musikauswahl besitzen. Denn an der viel befahrenen Kreuzung, an der die L151, die L149 und die K67 zusammenlaufen, harren besonders Linksabbieger in Richtung L151 lange aus. Bis zu sieben Minuten wurden in der Hauptverkehrszeit gemessen.