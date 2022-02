Ukraine : Krieg in der Ukraine: Friedensgebete in Schweich und Trier

Foto: Roland Morgen

Schweich In dieser Woche finden angesichts des Krieges in der Ukraine Friedensgebete in Schweich und Trier statt.

Angesichts des Krieges in der Ukraine und des Leids der Menschen laden die Pfarreien im Pastoralen Raum Schweich für Dienstag, 1. März, um 18 Uhr zum Friedensgebet in die Pfarrkirche St. Martin nach Schweich ein.

Am Samstag fand das erste von zwei geplanten Friedensgebeten für die Ukraine in Trier statt, an dem mehr als 100 Menschen teilgenommen haben. An diesem Samstag wird das zweite Friedensgebet in der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika) stattfinden.